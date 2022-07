Covid, in Italia numeri da brividi: in un giorno 132.274 nuovi contagi e 94 morti

05 luglio 2022 a

In Italia ancora una preoccupante impennata dei casi Covid. I dati del bollettino di oggi, martedì 5 luglio, diffusi dal Ministero della Salute, sono l'ennesima conferma che il virus tutto è tranne che sconfitto. I nuovi positivi registrati in un solo giorno sono ben 132.274, quasi centomila in più del precedente bollettino, quando erano stati 36.282 (dato falsato perché riferito alla giornata festiva di domenica). Un numero ben più drammatico è quello legato ai decessi: ancora 94 morti, ben 35 in più rispetto alla giornata precedente. Complessivamente sono stati 464.732 i tamponi analizzati, quindi il tasso di positività è del 18.4%, stabile rispetto al 27.9 del precedente bollettino. Aumentano i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Il saldo è di venti in più, ma ne sono entrati 53 in un solo giorno. Nei reparti ordinari, invece, 355 letti occupati in più rispetto al bilancio precedente. Il numero attuale dei ricoveri è 8.003. Impressionati i dati che riassumono la situazione attuale: gli italiani positivi al Covid in maniera ufficiale in questa fase sono 1.087.272, sicuramente destinati ad aumentare. Dall'inizio della pandemia i contagi registrati sono stati 18.938.771. Il numero dei decessi si avvicina alla soglia psicologica di 170mila, per l'esattezza 168.698. Infine i guariti: 17.682.801 (+ 64.828).

In Umbria oltre 2mila nuovi positivi. Continuano ad aumentare anche i ricoveri

