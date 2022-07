Morti anche sul Cervino. Recuperati i corpi di due alpinisti che non erano rientrati

05 luglio 2022 a

a

a

Ancora morti in montagna. Non solo la strage della Marmolada, vittime anche sul Cervino. In Valle d’Aosta si è concluso questa mattina, mercoledì 5 luglio, all’alba il recupero del corpo senza vita di due alpinisti, probabilmente di nazionalità svizzera, per i quali era scattato l’allarme per mancato rientro. Lo ha reso noto il Soccorso Alpino Valdostano. L’allarme era stato inviato dalle autorità elvetiche nella giornata di ieri, dopo che non si era registrato il rientro dei due alpinisti, previsto per la giornata di sabato. Sono stati individuati tramite le informazioni acquisite dall’operatore del Soccorso Alpino Valdostano in centrale Unica del Soccorso ed avvistati dall’elicottero sotto la Cresta del leone, sul Cervino, a quota 3100 metri. Le salme sono state portate a Cervinia e sono state affidate al Sagf le operazioni di riconoscimento e di polizia giudiziaria.

Marmolada, c'è il rischio di nuovi crolli. Riprese le ricerche dei tredici scomparsi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.