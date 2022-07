Livorno, si schianta contro un capriolo in superstrada: morto motociclista pisano

03 luglio 2022 a

a

a

Un motociclista di 52 anni, residente nella provincia di Pisa, è morto nella tarda serata di ieri a causa di un incidente stradale sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. L’uomo ha infatti centrato con la propria moto un capriolo che ha invaso all’improvviso la carreggiata. L’incidente è avvenuto sul tratto vicino Livorno, in direzione Firenze, intorno alle 22.

Cade in piscina con una bambina di due anni: baby sitter morta

Il centauro dopo l'impatto con il capriolo sarebbe stato sbalzato dalla sella. Alcuni automobilisti di passaggio, intuita la gravità della situazione, hanno subito chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i volontari della Svs con il medico del 118 che ha iniziato le manovre di rianimazione. Purtroppo però dopo aver provato in tutti i modi a salvare la vita al motociclista, il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia è intervenuta la Polizia Stradale per deviare il traffico e ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Uccide la moglie a colpi di mattarello davanti al figlio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.