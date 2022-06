Palermo, ascensore precipita dal quinto piano: tre feriti gravi

30 giugno 2022 a

Tre persone sono rimaste gravemente ferite nel crollo di un ascensore di un palazzo in via Balistreri, nel quartiere Brancaccio di Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, i tre si trovavano all’interno della cabina quando i cavi avrebbero ceduto e l’ascensore è precipitato dal quinto piano. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia.

Sarebbero due addetti alla manutenzione dell’ascensore e una terza persona i tre feriti gravi precipitati all’interno della cabina dal quinto piano. I tre sono caduti da un’altezza di 15 metri. Non sono ancora chiari i motivi del cedimento. La zona è stata isolata per permettere i soccorsi per i successivi rilievi.

(in aggiornamento)

