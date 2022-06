Roma, cade dal quinto piano ma si salva: solo una gamba rotta per un ragazzo di 23 anni

Christian Campigli 29 giugno 2022 a

Un autentico colpo di fortuna. Un miracolo, per chi ha fede. O forse la voglia di vivere, ad ogni costo. Che talvolta riesce a ribaltare un destino già scritto. Cade dal quinto piano e se la cava con una gamba rotta. A Roma, ieri sera, un ragazzo di 23 anni è precipitato dal terrazzo al quinto piano del palazzo dove abita in piazza Testaccio finendo all'interno del giardino di un altro residente. Il giovane è stato portato all'ospedale San Camillo, dove è stato sedato e gli è stata riscontrata solo una frattura a una gamba. Non è in pericolo di vita.

Ad allertare i soccorsi è stato il proprietario del giardino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Aventino che hanno avviato accertamenti sulla vicenda e che per il momento escludono la responsabilità di terzi sulle cause che hanno portato il giovane a precipitare dal terrazzo. Secondo le prime indiscrezioni, erano circa le sei del pomeriggio è precipitato dal terrazzo del condominio nel quale abita, finendo nel giardino di un altro residente. È stato quest'ultimo che ha dato subito l'allarme, dopo aver visto il ventenne disteso e svenuto. Ha mantenuto il sangue freddo e ha chiamato subito il 112.

In pochi minuti sono giunte sul posto le ambulanze, che hanno portato il ragazzo al San Camillo. I carabinieri della stazione romana di Aventino si sono già recati in ospedale per ricostruire la dinamica dell'episodio. Al momento tutto fa pensare a un incidente domestico e non a un tentativo di omicidio.

