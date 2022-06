Lodi, sgozzato nel giardino di casa giornalista ex sindaco di Corte Palasio

28 giugno 2022 a

Sono in corso le indagini sull’omicidio di Pierangelo Repanati, giornalista professionista di 57 anni, ex sindaco di Corte Palasio, nel Lodigiano, trovato accoltellato ieri sera, intorno alle 23, nel giardino della sua abitazione, in cui viveva solo. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, che hanno chiamato il 118. Inutili, però i soccorsi dei sanitari: l’ex primo cittadino è morto a causa delle ferite alla gola. L’arma con cui sono state inferte non è stata trovata dai carabinieri del comando provinciale di Lodi che indagano sull’episodio.

(in aggiornamento)

