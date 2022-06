False vaccinazioni per il green pass, medico condannato: 5 anni, 3 mesi e 10 giorni

27 giugno 2022 a

Una condanna esemplare: 5 anni, 3 mesi e 10 giorni. Inoltre il pagamento di una provvisionale di 20 mila euro a ciascuna delle parti civili che si erano costituite: Ordine dei medici di Pistoia, Asl Toscana centro e lo Stato, rappresentato da Presidenza del Consiglio e Ministero della Sanità. E' l'esito del processo, con rito abbreviato, che si è concluso a Pistoia, a carico del medico Federico Calvani, 67 anni, accusato di aver effettuato false vaccinazioni anti Covid, circa una sessantina, per far ottenere il green pass ad alcuni dei suoi pazienti. L'uomo è stato riconosciuto colpevole di corruzione, peculato, falso in atto pubblico e truffa. Il giudice ha inflitto al medico una condanna superiore ai 4 anni che aveva richiesto l'accusa, che riteneva che all'imputato dovessero essere riconosciute alcune attenuanti, quali l'essere incensurato, la tenuità del danno patrimoniale e l'aver collaborato con l'autorità giudiziaria. Attualmente Calvani è sospeso dall'Ordine dei medici ed è aperto, nei suoi confronti, un procedimento disciplinare davanti all'Asl regionale.

