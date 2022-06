Pavia, incidente sull'autostrada A7 a causa di un'auto contromano: due morti e tre feriti

26 giugno 2022 a

a

a

Un gravissimo incidente sull'autostrada A7 Milano-Genova, direzione capoluogo ligure, è costato la vita a due persone. Oltre ai due morti ci sono stati anche tre feriti. La carambola si è verificata tra i caselli di Gropello Cairoli e Casei Gerola, in provincia di Pavia. La dinamica è stata ricostruita dalla polizia stradale di Milano-Ovest Assago: un’auto viaggiava contromano e si è scontrata con una vettura che procedeva regolarmente in direzione Genova. Le vittime sono i conducenti di questi due veicoli (che non avevano passeggeri a bordo). Feriti invece i tre componenti di una famiglia che non è riuscita a evitare l’impatto con i due mezzi incidentati.

Fabro, incidente in A1: morte 2 ragazze. Tratto di autostrada riaperto, quindici chilometri di coda

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, con l’elisoccorso arrivato da Alessandria, che hanno accertato i due decessi e trasportato in ospedale i tre feriti: il padre di 35 anni (portato all’ospedale San Raffaele di Milano), la compagna di 34 e il figlio di 4 anni accompagnati in codice verde all’ospedale San Matteo di Pavia.

(in aggiornamento)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.