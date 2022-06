Genova, donna trovata morta in casa: ipotesi omicidio

25 giugno 2022 a

Ancora una donna morta in Italia. Dopo la notizia di questa mattina, sabato 25 giugno, di una signora uccisa a Rimini dal marito a colpi di mattarello e davanti al figlio di sei mesi, nel primo pomeriggio odierno una 49enne romena è stata trovata senza vita a Genova, all'interno della propria abitazione di via Carlo Orgiero. Stando a quanto riporta Genova Today, non è da escludere l'ipotesi omicidio, ma sarà solamente la polizia a fare chiarezza sulla morte della donna.

Nell'appartamento, spiega sempre Genova Today, all'arrivo delle forze dell'ordine erano presenti anche il marito e un'altra persona, una coinquilina della coppia. Sul posto il dirigente della squadra mobile della questura di Genova con il dirigente Stefano Signoretti e la pm Gabriella Marino, che ha disposto l’autopsia sul cadavere. Immediatamente sono partiti gli interrogatori a familiari e conoscenti della 49enne, con gli uomini della polizia scientifica impegnati a raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica.

