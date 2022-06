Rimini, femminicidio a Bellariva. Morta una donna: è stata uccisa dal marito davanti al figlio a colpi di mattarello

25 giugno 2022 a

Non si ferma la piaga del femminicidio in Italia. Anche oggi, sabato 25 giugno, una donna è stata uccisa a colpi di mattarello dal marito, davanti al figlio di sei mesi. La tragedia è avvenuta a Rimini, nel quartiere di Bellariva.

Come riporta Repubblica, la donna - una 33enne romana ma da tempo residente in riviera - sarebbe stata uccisa alle prime luci dell'alba dal marito, un 47enne, che le ha tolto la vita a colpi di mattarello. Il tutto, davanti al figlio, un bambino di sei mesi, fortunatamente illeso. Sul posto per le indagini del caso si sono recati il sostituto procuratore Luca Bertuzzi, la Squadra Mobile e la Polizia scientifica.

Stando a quanto appreso sempre da Repubblica, l'uomo avrebbe dato in escandescenza perché la moglie non gli avrebbe lasciato tenere il figlio. L'allarme è stato dato dai vicini, ma quando le forze dell'ordine e i sanitari sono arrivati sul posto non hanno potuto che costatare il decesso della donna e arrestare l'uomo, che sarebbe uscito di casa dicendo: "Il bambino sta bene. Ora lei non potrà più parlargli male di me". Il piccolo è stato preso in custodia dalle forze dell'ordine.

