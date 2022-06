Lecce, femminicidio: marito uccide moglie a coltellate, è ricercato

19 giugno 2022 a

Ennesimo femminicidio in Italia. Una donna di 38 anni, Donatella Miccoli, è stata uccisa con una coltellata da suo marito, che al momento è ricercato. La tragedia è avvenuta nella notte, poco prima delle 2, nell'abitazione della coppia a Novoli, in provincia di Lecce. In casa non c'erano i figli che sarebbero stati portati precedentemente dalla nonna. Sul caso indagano i carabinieri.

(in aggiornamento)

