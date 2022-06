Come è morta Elena Del Pozzo, la Procura: "Più di 11 coltellate sul corpo, una è stata letale"

18 giugno 2022 a

a

a

Elena Del Pozzo è morta a seguito di undici coltellate sul suo corpicino, di cui una è stata letale perché "ha reciso i vasi arteriosi dell’arteria succlavia". La sua morte, tuttavia, "non è stata immediata". E' quanto si apprende da fonti della Procura di Catania, dopo che nella giornata di ieri, venerdì 17 giugno, è stata eseguita l'autopsia sul corpo della bambina uccisa dalla madre lunedì 13 giugno. "Dalle anticipazioni del medico autoptico si può dire sin d’ora che i colpi sono stati inferti con un’arma compatibile con un coltello da cucina, non ancora trovato, e sono più di undici. Uno solo è stato letale. Il decesso è intervenuto dopo più di un’ora dal pasto che la bimba aveva consumato a scuola intorno alle 13".

Morte Elena Del Pozzo, le indagini: nessuna traccia di sangue in auto, i misteri

Ieri mattina Martina Patti, la mamma, ha confessato, per la seconda volta, di aver ucciso la figlia. Una doppia confessione che però non ha convinto appieno gli inquirenti. Mancano ancora tasselli importanti su cui la donna, assistita dall’avvocato Gabriele Celesti, si era trincerata dietro una serie di "non ricordo". Gli specialisti dell’ama dei carabinieri hanno escluso che la bimba di 5 anni sia stata trasportata da morta nell’auto della madre, una Fiat 500 su cui non sono state trovate tracce di sangue e neppure impronte diverse da quelle della madre. Dunque nessuno è entrato nell’auto per rapire Elena e nel campo la bimba ci è arrivata viva.

Morte Elena Del Pozzo, domani interrogatorio di garanzia della madre. Le accuse del padre: "Quella donna è un mostro"

La Procura di Catania aveva chiesto anche l’esame tossicologico per sapere se la piccola fosse stata sedata. Elena - è quanto era emerso dopo la prima ricostruzione del medico legale dopo l'ispezione di martedì - potrebbe essere stata colta di sorpresa mentre era nel campo con la mamma, infilata in un sacco nero per gioco e poi colpita a morte con un coltello e una zappa a due punte. La madre non avrebbe dunque avuto il coraggio di guardare la figlia mentre la colpiva a morte.

Morte Elena Del Pozzo: perizia psichiatrica per la mamma, si sospetta abbia avuto un complice

