Bambina di 11 anni muore in una piscina pubblica a Bra: inutili i tentativi di salvarla

Tragedia questo pomeriggio a Bra - in provincia di Cuneo - dove in una piscina pubblica è morta una bambina di 11 anni. Lo riferiscono fonti del 118. La disgrazia è avvenuta presso la piscina pubblica scoperta di Bra dove la bambina si trovava con i propri familiari. Intorno alle 18.15 mentre stavo facendo il bagno ha avuto un malore, i suoi familiari l’hanno tirata fuori dall’acqua e l’hanno soccorsa chiedendo l’intervento del 118 poiché non si riprendeva. Nonostante i tentativi di rianimarla purtroppo la bambina è deceduta.

