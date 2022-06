Roma, arrestato maestro delle elementati per adescamento minori e pedopornografia

17 giugno 2022 a

Si spacciava per un minorenne, registrando videochiamate a sfondo sessuale con ragazzi "della sua età". Ma quello che in realtà si nascondeva dietro alla telecamera era un maestro di scuola elementare, cinquantenne, che dopo la denuncia arrivata alla polizia postale di Brescia dalla madre di una delle vittime di adescamento, ha denunciato l'uomo. L'insegnante è stato quindi arrestato a Roma con le gravi accuse di adescamento minori e pedopornografia.

L’uomo, un cinquantenne di origini piemontesi, è risultato per mesi irrintracciabile, per poi essere individuato nella città eterna. Durante la perquisizione in casa dell'indagato è stato sequestrato uno smartphone all’interno del quale erano presenti 144 tra immagini e video a carattere pedopornografico. L’analisi del dispositivo ha inoltre consentito di ricostruire ulteriori condotte di adescamento nei confronti di altre giovani vittime con le quali l’uomo intratteneva videochiamate a sfondo sessuale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo registrava e conservava le videochiamate con le minori, spacciandosi per un giovane ragazzo, grazie all’utilizzo di un software in grado di modificare gli aspetti del volto.

Considerate le fonti di prova acquisite, il gip di Brescia ha disposto la custodia cautelare a carico dell’insegnante, che è stato immediatamente trasferito in carcere. Le indagini, condotte dalla polizia postale di Brescia, con il supporto del Cncpo del servizio polizia postale e delle comunicazioni di Roma, ha impegnato anche i compartimenti della polizia postale e delle comunicazioni della Lombardia, della Calabria e del Lazio, con il coordinamento delle Procure della Repubblica di Brescia e di Reggio Calabria.

