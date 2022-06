Benevento, gestivano prostituzione in struttura ricettiva: arrestati donna e figlio

Christian Campigli 15 giugno 2022 a

a

a

Un’impresa di famiglia. Una casa messa a disposizione per un giro di squillo. Madre e figlio, pronti a tutti pur di arricchirsi. Favoreggiamento della prostituzione è l'ipotesi di reato per la quale sono finiti agli arresti domiciliari C. V., 61 anni di Montesarchio, ed il figlio Biagio, di 25, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare adottata dal gip del Tribunale di Benevento, nell'ambito di un’inchiesta dei carabinieri della compagnia di Benevento. Il provvedimento restrittivo, come riporta l’agenzia di stampa Ansa, si basa sul pericolo di reiterazione del reato.

Morte Elena Del Pozzo: perizia psichiatrica per la mamma, si sospetta abbia avuto un complice

L’indagine è nata a seguito di una segnalazione di un cittadino, che ha denunciato agli uomini in divisa una struttura ricettiva extralberghi e un appartamento, sempre in città, che sarebbe stato dato in locazione - si legge in una nota a firma del procuratore Aldo Policastro - “a scopo di esercizio della prostituzione”. Le indagini dei militari hanno consentito di acquisire “gravi indizi a carico della donna, che gestiva di fatto l'attività, teneva i contatti con le persone esercenti la prostituzione, ne organizzava i turni di regola settimanali, ne curava gli spostamenti, favoriva la compresenza di più persone nell'appartamento - ciascuna nella propria camera da letto, cercando di soddisfare le richieste delle singole persone quanto alle compagne di appartamento - puliva i locali al termine di ciascun turno, concordava il prezzo del soggiorno e riscuoteva il denaro, tollerando che le persone pubblicassero fotografie dell'appartamento sui siti di incontri ove offrivano prestazioni sessuali a pagamento”.

Morte Elena Del Pozzo, il legale della mamma: "Ha detto di avere ucciso la figlia sul luogo del ritrovamento"

Secondo la tesi accusatoria, Il figlio della signora, invece, avrebbe “curato la parte burocratica, registrando le presenze presso la struttura ricettiva e predisponendo le fatture, nonchè stipulando contratti di locazione del secondo immobile”.

Femminicidio, uccide la moglie a coltellate mentre le figlie minorenni dormono





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.