Catania, morte Elena Del Pozzo: perizia psichiatrica per la mamma, si sospetta abbia avuto un complice

15 giugno 2022 a

a

a

Sarà sottoposta a perizia psichiatrica Martina Patti, la 23enne fermata per l'uccisione della figlia Elena, di 5 anni. Ad anticiparlo è stato il suo legale, Gabriele Celesti, che sulle condizioni della sua assistita non si sbilancia. Attende di acquisire gli atti e di incontrarla, "domani per l'interrogatorio di garanzia, vedrò in che stato la troverò".

Morte Elena Del Pozzo, il legale della mamma: "Ha detto di avere ucciso la figlia sul luogo del ritrovamento"

La procura ritiene invece che la donna abbia agito in maniera lucida. E si sospetta pure che possa avere avuto un complice, qualcuno che sapeva o intuiva e l'ha coperta. "I punti da chiarire sono il luogo del delitto e l'eventuale responsabilità di altre persone o nella commissione dell'omicidio o nell'occultamento del cadavere. Abbiamo fatto verifiche su tutti i familiari stretti, ma al momento non si sono evidenziate anomalie", spiega il capitano dei carabinieri Salvatore Mancuso, del comando provinciale di Catania.

Elena Del Pozzo, gli inquirenti: "Corpo parzialmente interrato e occultato in 5 sacchi di plastica"

Intanto commenti violenti e minacce sui social nei confronti dell’avvocato Gabriele Celesti che assiste Martina Patti, 23 anni, la donna accusata di omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento di cadavere della figlia Elena di cinque anni. Nè dà notizia il Coa, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania.

Video su questo argomento Elena Del Pozzo, la madre l'ha uccisa in casa e poi ha nascosto il corpo: ecco dove è stato trovato il cadavere | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.