Covid, lieve rialzo dei ricoveri. Ancora 48 morti. I nuovi positivi sono 31.885

Dati in leggero rialzo dal bollettino Covid diffuso nella giornata di oggi, mercoledì 15 giugno, dal ministero della salute. I nuovi contagi sono 31.885, meno di ieri quando ne erano stati registrati 39.474. Ancora 48 vittime, anche in questo caso meno delle 73 del precedente bollettino, ma un numero ancora elevato. I dati sono frutto dell'analisi di 195.439 tamponi con il tasso di positività al 16,3%, in calo rispetto al 17,3% precedente: un punto esatto in meno. Anche se lievemente aumentano i ricoveri.

I pazienti nei reparti di terapia intensiva sono 189, sei in più rispetto all'analisi di 24 ore fa. Gli ingressi giornalieri sono stati 33. Crescono anche i pazienti nei settori ordinari: 4.218, ovvero 19 in più. Non si tratta di aumenti importanti dal punto di vista statistico, ma ovviamente fanno di nuovo alzare l'attenzione. Sale, anche se solo di tre unità, il numero delle persone attualmente positive in Italia: 603.885.

Va però ricordato che sono soltanto i contagiati ufficiali, il numero reale è senza alcun dubbio molto più alto perché tante persone positive al Covid ma asintomatiche, non fanno ovviamente il tampone e quindi non sono a conoscenza di essere contagiate, oppure lo sanno grazie all'esame fai da te ed evitano di comunicarlo alle strutture sanitarie per non rispettare la settimana di quarantena. Dall'inizio della pandemia i contagiati ufficiali sono stati 17.736.696. Il numero dei morti, invece, sale fino a 167.553. Si registrano 32.758 guarigioni che portano a 16.965.258 il numero delle persone che hanno superato il virus.

