Covid, Ue: "La pandemia non è finita. Ci prepariamo per i prossimi mesi". Prorogato green pass

"Mentre il Covid 19 non è più in prima linea, la pandemia non è finita. Dobbiamo essere pronti per i prossimi mesi. Continueremo a lavorare con e per conto dei nostri Stati membri per garantire la fornitura di vaccini, adattati alle loro esigenze, compresi i potenziali vaccini adattati". Lo ha dichiarato la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, intervenendo al Consiglio Ue Salute.

La Commissione europea accoglie con favore l'accordo politico provvisorio raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla proroga di un anno del certificato digitale Covid dell'Ue, l'ormai famoso green pass, a seguito della proposta della Commissione. Questa estensione consentirà alle persone di continuare a utilizzare il proprio certificato, originariamente previsto in scadenza il 30 giugno 2022, per viaggiare in tutta l'Ue. "Sia ben chiaro - ha rimarcato il portavoce della Commissione, Christian Wigand, nel briefing quotidiano con la stampa - questo non significa che gli Stati membri siano obbligati a controllare il certificato già oggi. Le limitazioni alla libera circolazione sono state quasi completamente revocate nella maggior parte degli Stati membri, compreso l'obbligo di presentare il certificato Covid. Questo è uno sviluppo che accogliamo con favore data l'attuale situazione epidemiologica" ma "dobbiamo essere in grado di agire rapidamente ogni volta che è necessario. L'idea in tal senso continua a essere quella di facilitare gli spostamenti liberi e sicuri".

Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione pubblicherà una relazione sul certificato Covid digitale dell'Ue, che potrebbe essere accompagnata da una proposta per abbreviare il periodo di applicazione del regolamento, tenendo conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica. Le isole maltesi riaprono per l'estate, eliminando le restrizioni COVID-19

Intanto in Italia il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, sostiene che deve essere prorogato l'uso delle mascherine sui mezzi pubblici: "L’incremento dei casi Covid dell’ultima settimana rende opportuno questo provvedimento per contrastare la diffusione della pandemia". Così in una nota

