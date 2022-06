Catania, rapita bambina di cinque anni da tre uomini incappucciati

13 giugno 2022 a

a

a

Paura a Piano Tremestieri, frazione del Comune di Mascalucia in provincia di Catania, dove una bambina di circa 5 anni è stata rapita questo pomeriggio - lunedì 13 giugno - da tre uomini incappucciati, che l'hanno caricata a bordo di una vettura della quale al momento non si conosce il modello. La notizia è rimbalzata sui social e del caso sono stati allertati i Carabinieri di Catania.

Amministrative, a Castelguidone un solo candidato sindaco e zero voti presi: l'elezione è nulla

Sarebbe stata la mamma della bambina a segnalare il rapimento. Secondo il racconto della madre, la bambina si trovava a bordo della vettura nella quale stavano viaggiando, quando i tre uomini hanno aperto lo sportello portandola via. La Procura di Catania ha confermato ufficialmente quanto accaduto, ma fa sapere che né l’ufficio né i carabinieri del comando provinciale etneo e della Tenenza di Mascalucia, che hanno avviato indagini per ricostruire la vicenda "daranno al momento ulteriori informazioni".

I risultati delle amministrative: tutti i sindaci eletti nei sette Comuni al voto

"Sono ore di grande ansia per la nostra comunità e sono personalmente sconvolto da questa notizia. Ho parlato più volte in queste ore con il capitano dei carabinieri della tenenza di Mascalucia al quale ho chiesto maggiori dettagli e notizie. Le uniche cose che mi ha riferito che stanno indagando", ha detto il sindaco di Mascalucia, Enzo Magra. "Personalmente - aggiunge il sindaco - mi sono messo a disposizione per aiutare le ricerche anche tramite la protezione civile, i volontari, ma mi è stato riferito che non si tratta di smarrimento o di fuga bensì di altro, probabilmente, dinamiche familiari. La cosa che mi sconvolge, ho la pelle d’oca mentre parlo - conclude Enzo Magra - è che per qualsivoglia vicenda sia potuta accedere e che ci auguriamo possa risolversi al meglio e nel tempo più breve possibile, non si possono mettere in mezzo bambini innocenti che poi piangono per l’intera vita traumi di tal genere. Speriamo vada tutto bene".

Comunali, lo spoglio: Genova, Palermo e L'Aquila vanno al centrodestra; Lodi, Padova e Taranto al centrosinistra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.