Suicidio assistito, per Fabio Ridolfi inizia la sedazione profonda: "Non posso più continuare a soffrire"

Christian Campigli 13 giugno 2022 a

a

a

Una scelta difficile. Che pone difficili interrogativi morali, religiosi e politici. Inizia oggi la sedazione profonda per Fabio Ridolfi, il 46enne di Fermignano (piccolo centro in provincia di Pesaro e Urbino), che aveva ottenuto l'assenso del Comitato Etico della Regione Marche al suicidio medicalmente assistito, senza mai ottenere però un'indicazione precisa sul farmaco da utilizzare. Fabio, che è inchiodato a letto da diciotto, interminabili anni a causa di una tetraparesi e può comunicare solo con un puntatore oculare, ha scelto la sedazione.

Referendum sulla giustizia fallisce, al voto meno di un quarto degli italiani: niente quorum

Ieri sera, come ricorda l'agenzia di stampa Ansa, tutto il paese si è riunito in piazza per una veglia. “Vogliamo salutarlo e fargli capire che tutta Fermignano è con lui e con la sua famiglia” ha sottolineato il sindaco Emanuele Feduzi. “Fabio avrà quello che voleva - ha affermato il fratello Andrea - Non siate tristi, per lui sarà una liberazione”. Parole che hanno portato con sé un lungo applauso e tanta, tantissima commozione tra le centinaia di persone accorse in piazza. Era presente anche il gruppo di musica heavy metal con cui il 46enne suonava da giovane. I suoi amici hanno voluto dedicargli un brano dei Metallica. Insieme al primo cittadino di Fermignano, anche la Pro loco, le associazioni locali, gli arcieri del Castrum Firmignani e i tifosi della Fermignanese, che hanno esposto uno striscione: “Rispetto per Fabio”.

Incidente sull'autostrada, morto ragazzo di 12 anni. Il pulmino della squadra di calcio si ribalta, alla guida il padre

A rappresentare l'Associazione Luca Coscioni, che ha seguito il caso di Ridolfi per anni, Matteo Mainardi, coordinatore della Campagna per l'Eutanasia legale. Per la sedazione profonda Fabio sarà trasferito all'hospice di Fossombrone. “Non posso più continuare a soffrire a causa dei ritardi di uno Stato che mi ignora”, aveva detto lo stesso Ridolfi tramite il puntatore oculare: “Da due mesi la mia sofferenza è stata riconosciuta come insopportabile. Ho tutte le condizioni per essere aiutato a morire, ma lo Stato mi ignora”.

Padre fa manovra in garage: bambino di due anni muore travolto da auto



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.