Novara, incidente sull'autostrada: morto ragazzo di 12 anni. Il pulmino della squadra di calcio si ribalta, alla guida il padre

13 giugno 2022

Un ragazzo di 12 anni, calciatore delle giovanili di una società sportiva di Bellinzago Novarese, è morto in un incidente stradale avvenuto ieri a tarda sera lungo l’autostrada A4, tra il casello di Marcallo-Mesero e Novara Est. L’atleta, che viaggiava a bordo di un pulmino guidato dal padre, è rimasto gravemente ferito dopo che il mezzo si è ribaltato. Nell’incidente sono rimaste ferite altre sette persone. Sul posto per i rilevi la Polstrada. Il furgone su cui la vittima viaggiava, di ritorno da un torneo di calcio in Versilia, con la sua squadra ha forato una gomma e si è ribaltato in autostrada.

