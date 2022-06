Lo schianto dopo la festa di laurea, Samuele Micarelli morto sul colpo vicino a casa. Rapper e calciatore, studiava a Perugia

12 giugno 2022 a

Tragedia nel Maceratese: nella notte un ragazzo di 21 anni è morto in un incidente stradale. La vittima, Samuele Micarelli, era nota per essere un rap di talento oltre che nell'ambiente calcistico: il padre, Fabio, è un apprezzatissimo tecnico e storico collaboratore di mister Marco Giampaolo (ora alla Sampdoria), lo stesso Samuele giocava nell'Asd Camerino Castelraimondo dopo aver indossato la maglia del Matelica.

L'incidente è avvenuto alle 4 di oggi - domenica 12 giugno 2022 - sulla strada provinciale 22, in località Torrone. Per cause in corso di accertamento, l'auto su cui viaggiava con tre amici, una Fiat 500, è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero. Samuele, seduto al fianco del conducente, è deceduto sbalzato dall'abitacolo. Feriti gli altri tre ragazzi che viaggiavano insieme a lui: uno è stato portato a Torrette con l'elisoccorso in condizioni gravi ma non in pericolo di vita, gli altri due a Camerino. Il gruppo di ragazzi tornava a casa dopo una festa di laurea di un amico. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e 118.

Samuele formava insieme al fratello gemello Emiliano il duo rap Santi e Mati. Si era diplomato, sempre insieme al fratello, al liceo sportivo di Camerino e insieme ora frequentavano Scienze Motorie all'Università di Perugia. Il funerale del ragazzo si terrà domani alle 15,30 nella sua Camerino, alla basilica di San Venanzio Martire.

IL CORDOGLIO DELLA SAMPDORIA

