Omicidio a Sesto San Giovanni, figlio uccide il padre e lo fa a pezzi. Poi chiama i carabinieri

Questa mattina, domenica 12 giugno 2022, a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, un ragazzo di 19 anni ha ucciso il padre di 57 anni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri avvertiti dallo stesso ragazzo.

I Carabinieri hanno arrestato il ragazzo per omicidio aggravato e vilipendio di cadavere. L. G., 19enne italiano, studente, incensurato, sofferente di problemi psichici era in cura presso il locale centro psicosociale. Una volta entrati nel condominio del centro cittadino, i militari hanno effettivamente rinvenuto, nella camera da letto, il cadavere dell’uomo, incensurato, separato, impiegato, che si presentava mutilato e sezionato in più parti. Il ragazzo, condotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri, medicato per una superficiale ferita da taglio alla mano destra, ed interrogato dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Monza, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Lo stesso, al termine delle formalità di rito, sarà tradotto presso la Casa Circondariale di Monza, ove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Presso l’appartamento, inoltre, sono in corso gli accertamenti tecnici - condotti dal personale specializzato del Comando Provinciale di Milano - finalizzati a ricostruire la dinamica dell’evento omicidiario.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e della compagnia di Sesto San Giovanni, il figlio ha ucciso il padre probabilmente nelle ultime 18-20 ore (Antonio Cristiano è stato visto da alcuni testimoni a mezzogiorno di sabato). Poi ne ha sezionato il corpo in più parti. Infine, nella mattinata di domenica, ha chiamato i carabinieri dicendo di aver ammazzato il genitore.

