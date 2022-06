Covid, il bollettino di oggi sabato 11 giugno. Meno positivi e ricoverati, ancora sessanta morti

11 giugno 2022 a

In Italia il Covid, seppur lentamente, molto lentamente, continua la sua marcia indietro. Almeno stando al bollettino del ministero della salute, diffuso oggi sabato 11 giugno. Vengono infatti ufficializzati 22.104 nuovi casi, mentre nella giornata di ieri erano stati 21.554. I tamponi effettuati sono 187.234 (ieri 170.097). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - scende di quasi un punto: è all'11,8%, mentre nel precedente bollettino era al 12,7%. Sono 60 i morti annunciati, cifra frutto di alcuni riconteggi in diverse regioni. Tre in meno i posti letto occupati in terapia intensiva rispetto ai precedenti dati.

In questa fase viene considerato fondamentale il numero dei ricoveri per comprendere l'andamento della pandemia. Attualmente i pazienti in terapia intensiva sono 193, con 22 nuovi ingressi. Nei reparti ordinari i letti occupati risultano 4.076 (-86). Quindi anche in questo caso un leggero miglioramento. I ricoveri negli ospedali sono sotto controllo e i reparti sempre meno sotto pressione. Ovviamente restano sempre impressionanti i dati complessivi sulla pandemia.

Dall'inizio della diffusione del Covid, i contagiati sono stati 17.634.065. Non ce l'hanno fatta in 167.365. I guariti nelle ultime 24 ore prese in esame sono stati 24.853 e il totale sale quindi a 16.845.734. Sono invece 616.697 le persone in isolamento domiciliare (-2.366). I tamponi ufficiali effettuati sono in tutto 222.897.832 - di cui 92.833.283 processati con test molecolare e 130.064.549 con test antigenico rapido - in aumento di 187.234 rispetto al 10 giugno. Le persone testate sono finora 58.780.476, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. Dati che ribadiscono la complessità della pandemia, ma soprattutto la sua incredibile diffusione. Tra i contagiati, infatti, vanno aggiunti coloro che sono rimasti asintomatici e magari nemmeno se ne sono accorti e quelli che hanno constatato la positività attraverso i tamponi fai da te ma non l'hanno comunicata per evitare l'isolamento.

