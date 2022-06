Meteo, le previsioni: torna il caldo africano. Temperature in netto aumento

11 giugno 2022 a

Tornano l'afa e il caldo africano. Sarà una domenica di piena estate, almeno secondo i meteorologi di 3bmeteo.com. Il vortice di bassa pressione che ha portato rovesci, temporali e grandinate negli ultimi giorni, infatti, si è ormai trasferito in Grecia e la pressione tende ad aumentare in maniera rapida. Ancora una volta è l'anticiclone sub tropicale africano che investe parte dell'Europa e che in Spagna porterà le temperature a toccare addirittura i 45 gradi.

Già nella giornata di oggi, sabato 11 giugno, le condizioni meteo sono migliorate notevolmente, anche se l'aria è rimasta più fresca dello scorso fine settimana. Domani la colonnina di mercurio riprenderà a salire con maggiore intensità.

Diamo uno sguardo alle previsioni di 3bmeteo.com per la giornata di domenica 12 giugno: "Condizioni di cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola, isolata variabilità diurna ma senza fenomeni rilevanti sull'Appennino meridionale. Temperature in ulteriore aumento al Nord, Sardegna e regioni centrali tirreniche con punte di 34/35°C. Stabili o in lieve aumento altrove. Venti di maestrale ancora tesi al Sud, deboli al Centro Nord. Mari mossi i bacini meridionali, poco mossi o localmente mossi gli altri". La tendenza per i giorni seguenti dovrebbe restare la stessa: sole e alte temperature.

