Muore a 19 anni, ferite due ragazze di 14 e 15: drammatico incidente stradale

Drammatico incidente stradale a Signa, comune della provincia di Firenze. Un ragazzo di 19 anni morto e due ragazze minorenni, di 14 e 15 anni ferite in modo grave. E' il bilancio dello schianto avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 10 giugno, in via Cattani Cavalcanti. L'auto su cui viaggiavano i tre ragazzi, una Mercedes classe A, per cause in corso di accertamento è finita contro un albero mentre percorreva la via. I sanitari del 118 hanno tentato per quasi un'ora inutilmente di rianimare il 19enne. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco, che hanno estratto dall'abitacolo dell'auto le due ragazze, che poi sono state trasportate in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi.

