Valtellina, uomo morto travolto da un treno. Il perché: ipotesi suicidio. Linea ferroviaria bloccata

Tragedia nelle prime ore della mattinata di oggi, venerdì 10 giugno, in Valtellina, dove un uomo è stato travolto da un treno lungo i binari della ferrovia. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. L'incidente mortale è avvenuto nel tratto tra Morbegno e Talamona, all'altezza di viale Stelvio 234. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori di Areu assieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, ma invano. L'uomo è infatti morto sul colpo a causa delle lesioni provocate dall'impatto con il treno.

Come riporta Rtl 102.5, la linea ferroviaria questa mattina è rimasta bloccata a seguito dell’incidente su cui adesso stanno indagando la Polfer di Lecco e i carabinieri di Morbegno (in provincia di Sondrio). Stando alle prime ipotesi, l'uomo si sarebbe gettato volontariamente verso il treno.

