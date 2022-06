Elicottero disperso tra Emilia Romagna e Toscana, sette persone a bordo: cosa è successo. Ricerche in corso

09 giugno 2022 a

Sono ore di apprensione tra l'Emilia Romagna e la Toscana. Da oggi pomeriggio - giovedì 9 giugno - alle ore 16, infatti, un elicottero con a bordo sette persone è disperso sulla zona dell'appennino. L'allarme è stato dato dalla prefettura di Modena, e sulla zona della ricerca sono stati fatti convergere i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, con squadre a piedi e tecnici di elisoccorso. Per le ricerche si è alzato in volo un elicottero del 118 di Pavullo nel Frignano, con a bordo personale del soccorso alpino, e sta intervenendo in questi minuti anche un elicottero dell’Aeronautica Militare di stanza a Cervia, il quale ha imbarcato a sua volta personale del Soccorso Alpino esperto dell’orografia della zona. Al lavoro anche le squadre e i mezzi aerei dei vigili del fuoco.

Il mezzo era partito questa mattina da Lucca ed era diretto a Treviso. L'ultima traccia è stata rilevata a Pievelago, sull'appennino modenese, poi il nulla. Non si sa infatti più niente delle sei persone a bordo e del pilota che era al comando del velivolo. Le ricerche, tra l'altro, sono rese difficili dal maltempo. La zona in cui si sta cercando - tra Pievelago e Pandelagotti, due Comuni nel Modenese, è stata infatti colpita da un forte temporale che adesso sta complicando le operazioni.

In aggiornamento

