Strage di Vicenza, Zlatan Vasiljevic avrebbe ucciso prima l'attuale compagna e poi l'ex moglie

Zlatan Vasiljevic, l’uomo di origini bosniache che a Vicenza ha ucciso la moglie sua connazionale e una donna venezuelana prima di suicidarsi, era già stato arrestato a marzo 2019 per maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni commessi da gennaio di quello stesso anno nei confronti della moglie.

Nell’ordinanza di custodia cautelare vengono riportati diversi episodi, reiterati nel tempo ai danni della vittima, "minacciandola di morte, controllandone la vita personale ed aggredendola fisicamente (...) in presenza - scriveva allora il gip del Tribunale di Vicenza - dei figli minori, costretti ad assistere". In una circostanza - si legge - il 13 febbraio 2019, all’interno della propria abitazione, "la donna veniva afferrata per il collo, spinta contro il frigorifero della cucina e minacciata con un coltello che l’uomo posizionava all’interno della bocca della parte offesa (...)". In un’altra circostanza ancora, l’11 marzo 2019, "la donna veniva minacciata con le parole ti uccido, ti cavo gli occhi".

Saranno le autopsie a fare piena luce sul duplice femminicidio di Vicenza. L’esame autoptico riguarderà non solo le donne uccise da Zlatan Vasiljevic, l’ex moglie Lidia Miljkovic e l’attuale compagna Gabriela Serrano, ma anche lo stesso assassino. Gli investigatori vogliono chiarire l’esatta dinamica dei fatti e capire se Lidia sia stata uccisa a colpi di pistola prima o dopo la morte di Gabriela, il cui cadavere è stato trovato nell’auto insieme a quello dell’omicida. Dalle prime ricostruzioni pare infatti che ad essere uccisa per prima dal bosniaco sia stata proprio l’attuale compagna, con la quale aveva interrotto da poco una relazione dopo la separazione da Lidia Miljkovic. Quindi sarebbe andato ad uccidere anche l’ex moglie.

