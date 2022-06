Terremoto in provincia di Ascoli, scossa in mare vicino a San Benedetto del Tronto

09 giugno 2022 a

a

a

Terremoto - oggi giovedì 9 giugno 2022 - in provincia di Ascoli alle 13.18. L'epicentro a dodici chilometri da San Benedetto del Tronto, di fronte alla costa marchigiana picena. Secondo quanto riferisce l’Ingv, la scossa è stata di magnitudo 4.1 e ha avuto una profondità di 11 chilometri.

Il sisma è stato avvertito anche in Abruzzo e sulla Riviera romagnola, ma soprattutto nei comuni delle Marche più vicini all'epicentro (Cupra Marittima e Grottammare). Al momento - scrivono sul loro account i Vigili del Fuoco - non si hanno notizie di danni a persone o cose, in via precauzionale sospesa la tratta ferroviaria Ancona-Pescara.

