Mascherine, Costa: "Dal 15 giugno via anche l'obbligo al chiuso. In autunno nuovo vaccino contro le varianti Covid"

08 giugno 2022 a

L'obbligo dell'uso delle mascherine al chiuso in determinate circostanze, sembra arrivato ormai alla fine. Almeno in questa fase e almeno stando alle parole di Andrea Costa, sottosegretario alla Salute. Ai microfoni di Radio Anch'io, ha spiegato che "il 15 giugno credo che andremo a rimuovere le ultime misure e cioè l'uso della mascherina al chiuso. Credo che ci siano le condizioni. L'obiettivo è sempre stato creare una convivenza con il virus". Costa ha anche parlato del futuro e della campagna vaccinale che con il diminuire dei casi ha subito una brusca frenata: "L'obiettivo - ha detto - è arrivare a un richiamo annuale, penso che questo sia lo scenario più probabile. Confidiamo di avere in autunno anche un vaccino aggiornato nei confronti delle varianti". Un concetto che ormai viene ripetuto con insistenza dagli addetti ai lavori e dalla classe politica che si è occupata e si sta occupando della pandemia: un vaccino annuale, aggiornato con le varianti, così come avviene ormai da anni per l'influenza stagionale.

