Caserta, uomo muore dopo aver salvato due bambini in mare

07 giugno 2022

Si getta in mare per salvare due bambini dalle onde, ma perde la vita a causa di un malore. Tragedia oggi, martedì 7 giugno, a Castel Volturno, in provincia di Caserta. A perdere la vita un 42enne di origini africane, che da anni viveva e lavorava in Italia. L'uomo era titolare di un lido, e stando a una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe salvato due bambini sopraffatti dalle onde del mare agitato. Quando ha cercato di risalire in spiaggia, è stato probabilmente colto da un malore e si è sentito male. Tutti inutili i tentativi di salvarlo, per lui non c’è stato nulla da fare.

"L’uomo era di nazionalità tunisina - riferisce alla Dire il sindaco di Castel Volturno, Luigi Petrella -, lo conoscevo ed era una persona presente da anni sul nostro territorio, ben integrata. È stata una grande disgrazia". Come scrive il Corriere della Sera, il malore è stato causato con tutta evidenza dall’eccessiva fatica alla quale l'uomo si era sottoposto per compiere il primo salvataggio. È stato il bagnino, aiutato a sua volta da altre persone presenti in spiaggia a portarlo sul bagnasciuga e a tentare di rianimarlo. Inutilmente. All’arrivo del 118 l’uomo era già morto.

