Non è l'Arena, malore per Massimo Giletti. Paura in diretta. Myrta Merlino: "Aiutate Massimo" | Video

06 giugno 2022 a

a

a

Attimi di paura durante la puntata di Non è l'Arena di domenica 5 giugno. Malore in diretta per Massimo Giletti, in onda dalla Piazza Rossa. Il conduttore del seguitissimo programma di La7 ha avuto un mancamento in diretta. Ha dovuto abbandonare la sua postazione per qualche minuto. A dare l'allarme è stata Myrta Merlino che era tra gli ospiti in studio. "No, che succede. Oddio Massimo, Massimo, aiutate Masssimo...", ha esclamato in diretta visibilmente scosse per quello che stava vedendo attraverso i monitor. Qui il video del malore in diretta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.