Caserta, cittadino ucraino accoltellato: è in pericolo di vita. Arrestato 59enne per tentato omicidio

05 giugno 2022 a

a

a

Tragedia sfiorata nella notte tra sabato 4 e domenica 5 giugno, a Caserta, dove un uomo è stato arrestato dalla polizia di stato per il reato di tentato omicidio. Il 59enne, infatti, ha aggredito un cittadino ucraino, che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale e dove adesso lotta tra la vita e la morte.

Putin: "Nuove armi a Kiev trascinano il conflitto". Mosca distrugge carri armati consegnati all'Ucraina dall'Est Europa | Diretta, foto e video

Stando a quanto si apprende, alle forze dell'ordine è arrivata una segnalazione per una violenta lite in un'area periferica della città intorno alla mezzanotte. Gli agenti intervenuti sul posto hanno trovato il cittadino ucraino riverso a terra privo di sensi, con profonde ferite da arma da taglio al braccio e al petto. Sottoposto alle prime cure del personale del 118, a causa della gravità delle lesioni l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Bangladesh, fiamme in un deposito container: almeno 38 morti e 100 feriti | Video

I poliziotti della Squadra volante hanno rapidamente ricostruito la vicenda, individuando l’aggressore e i motivi del litigio in pregressi dissapori familiari. I due si sono incontrati casualmente per strada iniziando una violenta lite, sfociata nell’accoltellamento del cittadino ucraino. Nelle vicinanze, in un cestino della spazzatura, è stato trovato il coltello utilizzato per causare le lesioni. Il 59enne è stato arrestato per tentato omicidio e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in attesa del giudizio di convalida.

Seul accusa la Corea del Nord: otto missili balistici a corto raggio lanciati verso il mar del Giappone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.