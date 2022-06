Strappa parte di un orecchio a un uomo per rubare 50 euro: arrestato

02 giugno 2022 a

a

a

Per 50 euro ha staccato a morsi quasi un intero orecchio al cliente di un bar. Una rapina incredibilmente violenta. E' accaduto in un esercizio commerciale di Trento. Un uomo di origini albanesi ha aggredito un altro avventore dell'esercizio commerciale. Prima l'ha assalito per cercare di rubare 50 euro, poi, di fronte alle resistenze, gli ha staccato a morsi buona parte di un orecchio stringendogli le mani attorno al collo fino a farlo svenire. L'aggressione non si è trasformata in tragedia solo grazie all'intervento di alcuni operatori ecologici e di un paio di bariste. L'episodio era accaduto alla fine del mese di maggio. Le indagini da parte del nucleo investigativo della polizia locale sono scattate immediatamente e l'uomo è stato rintracciato, arrestato e trasferito in carcere su ordine di custodia cautelare emesso dall'autorità giudiziaria.

Roma, prende appuntamento in chat: rapinato e sequestrato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.