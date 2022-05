Ferrara, bambino cade in una vasca biologica: in ospedale, è gravissimo

31 maggio 2022 a

Un bambino di un anno e mezzo è caduto accidentalmente in una vasca biologica a Portomaggiore, in provincia di Ferrara. E' successo nel pomeriggio e il piccolo è ricoverato all'ospedale di Cona, le sue condizioni sono gravissime. Il bimbo era in visita dai nonni, in una azienda agricola della zona, quando è sfuggito per un attimo all'attenzione dei genitori. La mamma si sarebbe gettata per salvarlo, senza subire gravi conseguenze dal suoi gesto. Sono in corso accertamenti dei carabinieri per accertare la dinamica.

(in aggiornamento)

