Covid, Costa: "Il vaccino diventerà un richiamo annuale". Casi ancora in calo. Il bollettino

30 maggio 2022 a

a

a

"A ottobre avremo un vaccino contro il Covid aggiornato e credo che andremo verso un richiamo annuale e che questa sarà la strada". Sono parole del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ai microfoni del Tg2 Italia: "Quarta, quinta, sesta dose... Rischiamo di fare confusione e veicolare il messaggio sbagliato. Chi fa il vaccino contro l'influenza da 20 anni, non è alla ventesima dose. È un vaccino annuale". Secondo il sottosegretario parlando dell'ennesima dose si corre il rischio di veicolare il messaggio che il vaccino non protegge, quando è l'esatto contrario. E quindi occorre iniziare a parlare di vaccino annuale, per aiutare i cittadini a comprendere meglio un messaggio considerato importante, visto che si teme che con l'arrivo dell'autunno i contagi riprendano in maniera più massiccia.

Vaiolo scimmie: Nobel Medicina Semenza, 'no allarme, scudo vaccini funziona'

Sul vaiolo delle scimmie, Costa ha spiegato che "la situazione deve essere attenzionata, monitorata" ma "non si può parlare di una nuova emergenza". La peste suina, invece, è una doppia emergenza: "Una è legata alla peste stessa, l'altra alla presenza di troppi cinghiali che hanno modificato l'equilibrio ambientale, motivo per il quale occorre procedere con il depopolamento. I cinghiali - secondo il sottosegretario alla salute - arrecano danni per 20milioni al comparto agricolo e assistiamo anche ad aggressioni ai cittadini".

Video su questo argomento Fontana: "Lombardia è ripartita dopo il Covid"

Stando al bollettino di oggi, lunedì 30 maggio, diffuso dal ministero della salute, sul fronte Covid i nuovi casi nelle 24 ore prese in esame, sono stati 7.537. Gli attualmente positivi diminuiscono di 13.187 e scendono a poco meno di 700mila, per l'esattezza 698.861. Le guarigioni, infatti, sono 20.971. Purtroppo si registrano altri 62 decessi di persone positive al Covid. I dati sono frutto di 80.177 tamponi processati. I ricoveri ordinari aumentano di 47, mentre diminuisce l'occupazione delle terapie intensive: -5. Dall'inizio della pandemia i contagi ufficiali nel nostro Paese sono stati 17.396.723, mentre il ministero quantifica in 166.631 i morti positivi al Covid.

Covid Italia, Iss: ancora in aumento le reinfezioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.