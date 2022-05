Alfredino Rampi, svastiche sulla lapide: profanata la tomba

30 maggio 2022 a

Profanata la tomba di Alfredino Rampi, il bimbo di sei anni che morì dopo essere precipitato in un pozzo a Vermicino, il 13 giugno 1981. E' stato il Tg regionale della Rai del Lazio a diffondere la notizia. La lapide della tomba di Alfredino, al cimitero Verano di Roma, è stata imbrattata con una serie di svastiche, come confermano le immagine diffuse proprio dal Tg. Durissimo il commento dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato: "La più ferma condanna a una vile profanazione". E ancora: "E' una notizia che mai avremmo voluto leggere e che indigna profondamente. Mi auguro che al più presto i colpevoli vengano individuati dalle forze dell'ordine". Sabato scorso nel quartiere della Garbatella era stato inaugurato un murale dedicato proprio ad Alfredino. Il bimbo morto nel 1981 dopo una lunga diretta televisiva sul posto dell'incidente, dove i soccorritori cercavano di salvarlo, ultimamente era tornato al centro della cronaca a causa di due episodi simili avvenuti in Marocco, dove è morto Ryan, e in Afghanistan dove la stessa sorte è toccata ad Haidar.

