Scuola, sciopero nazionale contro le decisioni del governo

Un settore sottovalutato, da sempre, dal mondo politico. Un comparto che, al contrario, è fondamentale per formare l'Italia dell'oggi e del domani. La sua classe dirigente, le sue competenze, il suo mondo del lavoro. Scende in piazza l'universo professionale della scuola, nel giorno dello sciopero nazionale, indetto da Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief. Secondo gli organizzatori, è previsto l'arrivo di almeno un centinaio di pullman da tutta Italia a Roma, in piazza Santi Apostoli, dove è stato allestito il palco e dove si terrà la manifestazione. I rappresentanti dei lavoratori si aspettano un'alta partecipazione alla protesta. Malumori tra le organizzazioni sindacali ha causato il divieto di manifestare davanti a Montecitorio.

“C'è stata una sorta di sollevazione dal basso che oggi porterà a Roma molte persone che vorranno sfogare la loro rabbia verso un governo distratto e concentrato solo sugli interessi di pochi", ha affermato Pino Turi, segretario generale Uil Scuola, intervistato dall'agenzia di stampa Ansa- Saranno molti i pullman da Campania e Puglia, ma molte anche manifestazioni sui territori e scuole deserte”. Per Francesco Sinopoli (Flc Cgil) “lo sciopero avrà una alta adesione perché le ragioni della protesta sono motivate: il governo sceglie di costruire una formazione per pochi, finanziata col taglio degli organici”. Sul tema è intervenuto anche il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“In un Paese in cui abbiamo visto dei ragazzi che manifestano contro l’alternanza scuola lavoro finire in carcere, in un Paese in cui abbiamo assistito a una campagna repressiva contro le occupazioni studentesche dei mesi scorsi, per noi oggi è naturale essere al fianco delle organizzazioni sindacali dei docenti che hanno proclamato unitariamente lo sciopero generale della categoria. Uno sciopero contro un governo che per decreto pretende di stabilire norme che appartengono alla sfera della contrattazione, cioè delle parti sociali e di chi la scuola la vive, di chi nella scuola opera quotidianamente”. Contrario alla protesta il sindacato dei dirigenti scolastici Anief. Oggiil ministro Patrizio Bianchi parteciperà a un evento sulla sicurezza nelle scuole promosso da Anp nazionale.

