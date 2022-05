Pisa, cade dalle scale e finisce su un oggetto di vetro: muore bimbo di quattro anni

29 maggio 2022 a

Aveva soltanto 4 anni ed è morto oggi, domenica 29 maggio, dopo essere caduto dalle scale. Secondo una prima ricostruzione, è finito su un oggetto di vetro che dopo essere andato in frantumi gli ha provocato profondi tagli sul collo. Nonostante i tentativi di soccorso, il piccolo è morto dissanguato. E' avvenuto a Peccioli, in provincia di Pisa. Il bimbo era il figlio di una coppia tedesca in vacanza in Italia in un agriturismo della zona con l'altro figlio, più piccolo. Le condizioni del bambino sono apparse subito gravi ai soccorritori. Il medico arrivato sul posto ha immediatamente chiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso 2 per il trasporto all'ospedale Mayer di Firenze, ma arrivato a Peccioli l'elicottero non è più ripartito. I carabinieri della locale stazione hanno svolto le indagini e informato l'autorità giudiziaria. I luoghi dell'incidente sono stati posti sotto sequestro.

