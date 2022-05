Lotto, maxi vincita a Stornara in provincia di Foggia: 216 mila euro

27 maggio 2022 a

La fortuna passa in Puglia. Il concorso del Lotto di ieri, 26 maggio 2022, premia Stornara, in provincia di Foggia. Un fortunato giocatore ha infatti centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna (6-17-47-77) con opzione LottoPiù sulla ruota Nazionale, portandosi a casa ben 216.600 euro dopo averne puntati appena quattro.

Quella di Stornara, riferisce il sito specializzato agipronews, si inserisce al quinto posto nella top 10 delle vincite del Lotto del 2022, a pari merito con i due premi assegnati a Milano e quelli di Napoli, di Afragola (in provincia di Napoli) e di Venaria Reale, in provincia di Torino. Si festeggia anche a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove sono stati indovinati tre ambi e un terno (14-56-90) sulla ruota locale per una vincita da 97.500 euro. Restiamo a Napoli per registrare poi un premio da 37.500 euro, arrivato sempre grazie a tre ambi e un terno sulla ruota campana.

A Milano, invece, un fortunato giocatore ha centrato tre ambi e un terno sulla ruota lombarda, portandosi a casa 47.500 euro. Si esulta anche a Noceto, in provincia di Parma dove è stata centrata una vincita da 24mila euro, e a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma con un premio da 21.670 euro grazie a sette ambi, quattro terni e una quaterna con opzione LottoPiù. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,1 milioni di euro, per un totale di 429 milioni da inizio anno.

