Setta Ramtha, "profezia sulla fine del mondo". La scelta di Spinello e il mistero della coppia suicida

Torna l’attenzione sul fenomeno delle sette religiose in Italia dopo il caso della coppia di pensionati che si sono tolti la vita nella propria villa di Spinello, in provincia di Forlì-Cesena, e su cui pende l’ombra della setta ’Ramtha' e di una profezia sulla fine del mondo: accanto ai corpi senza vita di Paolo Neri e Stefania Platania - 67 e 65 anni, romani ed ex dipendenti del Senato della Repubblica - è stato trovato un biglietto con le frasi ’vogliamo trovare un nuovo luogo dove vivere in pace' e un ’mondo che ci offra nuove possibilità’.

Dalle testimonianze del piccolo borgo sull’Appennino romagnolo, è emerso come i due fossero seguaci della Scuola di Illuminazione del

Ramtha, sin da quando la ’comunità’ si è diffusa fra migliaia di adepti nel mondo e centinaia di loro hanno individuato in Spinello (e in un’altra località dei Pirenei) il borgo eletto per sfuggire alla ’crisi globale del mondo' Spinello, in base all’astrologia e alla geografia sacra, si sarebbe infatti salvato dalla profezia Maya sulla fine del mondo tanto che fino al 2020 ogni anno centinaia di adepti di Ramtha si sono trovati lì per dei raduni annuali. Si tratta di un culto riportato in auge a metà anni ’70 negli Stati Uniti in piena epoca ’new age' da J.Z. Knight, pseudonimo di Judith Darlene Hampton, ex casalinga e istruttrice di fitness oggi 76enne che afferma di essere una medium e di incarnare un essere non meglio specificato di 35.000 anni chiamato ’ Ramtha the Enlightened One', vissuto probabilmente ai tempi di Atlantide.

Come riporta liberoquotidiano.it , JZ Knight, fondatrice della scuola Ramtha, spiega che "Paolo Neri e Stefania Platania hanno frequentato i corsi della Rse tra il 2003 e il 2012. Non abbiamo più avuto contatti con loro dall'ultima volta che hanno partecipato a un seminario, dieci anni fa. I nostri insegnamenti celebrano la vita. Forniamo informazioni e tecniche alle persone per affrontare e superare le sfide della loro esistenza e non a evitarle. I concetti fondamentali insegnati nella scuola sottolineano la sacralità della vita umana". Il mistero dei due coniugi insomma, resta. Una spiegazione su quanto è successo, i familiari non riescono a darsela.

