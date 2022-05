Roma, giovane turista americano in vacanza trovato morto nel Tevere

26 maggio 2022 a

Una persona è stata trovata morta questa mattina poco dopo le 10 dentro il fiume Tevere, all’altezza di Ponte Sisto, a Roma. Si tratta di un ragazzo di 21 anni originario di Dallas, negli Usa, in vacanza a Roma dallo scorso 23 maggio insieme alla famiglia. Da due giorni il giovane era scomparso dall’hotel dove alloggiava con i genitori che ne avevano denunciato l’allontanamento. A recuperare il corpo, che si trovava a ridosso della banchina, i vigili del fuoco e la polizia fluviale. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato Trastevere mentre il Pm affiderà l’incarico per l’autopsia volto a stabilire le cause della morte.

(in aggiornamento)

