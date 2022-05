Omicidio Ziliani, la svolta: confessa Mirto Milani, fidanzato della figlia maggiore dell'ex vigilessa

26 maggio 2022 a

a

a

Svolta in uno dei casi più misteriosi degli ultimi mesi: il delitto Ziliani. Mirto Milani ha infatti confessato di aver ucciso l’ex vigilessa di Temù in provincia di Brescia, Laura Ziliani. La svolta nelle indagini sull’omicidio dell’8 maggio dello scorso anno, è arrivata nel corso di un interrogatorio in carcere, dove Milani è rinchiuso dal 24 settembre del 2021. Insieme a Paola e Silvia Zani, due delle tre figlie della vittima, è accusato di omicidio volontario.

Omicidio Laura Ziliani, il criminologo: "Un triangolo malvagio e perverso, non si pentiranno"

Mirto Milani è il fidanzato della primogenita di Laura Ziliani, ed è in carcere dal 24 settembre come Paola e Silvia Zani, due delle tre figlie della donna uccisa. Anche loro hanno chiesto l'interrogatorio.

La vicenda, come anticipato, ha inizio l'8 maggio 2021. Alle 11:58, Silvia Zani, è proprio la figlia maggiore, a lanciare l'allarme. "Mamma è uscita di casa da sola verso le sette circa per andare a fare una passeggiata a Villa Dalegno. Non aveva il telefono e sarebbe dovuta rientrare alle dieci perché dovevamo andare insieme alla discarica per smaltire vecchio materiale", dice ai carabinieri nella denuncia sulla scomparsa della madre.

Dopo settimane viene ritrovata vicino al fiume soltanto una scarpa che secondo chi indaga è stata messa per depistare le indagini, Paola Zani, la sorella Silvia e Mirto Milani vengono iscritti nel registro degli indagati. Il 24 settembre finiranno poi in carcere dopo che l'8 agosto il cadavere di Laura Ziliani viene trovato tra la vegetazione vicino al fiume Oglio proprio a Temù.

Chi l'ha visto?, su Rai3 lo sconvolgente delitto Ziliani

Laura Ziliani sarebbe stata prima stordita con tranquillanti a base di benzodiazepine e poi soffocata con un oggetto soffice, come un cuscino. E infine sepolta "In prossimità dell'argine del fiume Oglio e - scrive il medico legale - ricoperta da materiale sabbioso con il disseppellimento del cadavere avvenuto a seguito di un'onda circa tre giorni prima del rinvenimento". Adesso la svolta e si conosceranno presto, molta probabilità, altri dettagli sulla tragica fine della donna.

Morte Laura Ziliani: la nuova pista del testamento olografo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.