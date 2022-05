Meteo, le previsioni: in arrivo temporali e calo della temperatura. Come cambia il tempo

25 maggio 2022 a

Il tempo sta per cambiare. Almeno stando alle previsioni degli esperti del sito 3bmeteo. "Il vortice di origine atlantica giunto oggi, mercoledì, sulle coste mediterranee della Spagna - spiega il sito - si porterà da giovedì sulle Baleari e nel corso di venerdì raggiungerà il Mar di Sardegna. I suoi effetti verranno parzialmente indeboliti dal campo di alta pressione che lo circonda e che si distende sulle latitudini centro-meridionali del Continente, ma sarà in grado di influenzare il tempo su parte d'Italia con alcuni fenomeni di instabilità. Il fronte associato si estenderà fin verso l'Italia con una nuvolosità alta e stratiforme diffusa tra giovedì e venerdì, ma nelle ore pomeridiane innescherà una certa instabilità a ridosso delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Sul resto d'Italia il clima si manterrà più asciutto, con caldo ancora piuttosto intenso su parte del Centro e al Sud.

Diamo uno sguardo alle previsioni. Per la giornata di giovedì 26 maggio instabilità per le regioni settentrionali che culmineranno nelle ore pomeridiane. "Rovesci e temporali - spiega 3bmeteo - sparsi in prossimità delle zone alpine e prealpine, in locale sconfinamento alla pianura piemontese. Sul resto d'Italia sono attese condizioni più asciutte, anche se i cieli verranno spesso offuscati da un'estesa nuvolosità alta e stratificata, anche con qualche pioggia o temporale verso sera nel sud della Sardegna". Brevi rovesci o temporali anche sul settore della Toscana e dell'Emilia Romagna. Temperature in lieve calo.

Nella giornata di venerdì il vortice nel Canale di Sardegna sarà indebolito ma sarà ancora causa di instabilità che si manifesterà soprattutto di giorno lungo i rilievi "alpini e appenninici settentrionali. Atteso quindi qualche rovescio o locale temporale di pomeriggio su Alpi piemontesi occidentali e Prealpi centro-orientali, nonché sull'Appennino tosco-emiliano, ovunque in graduale esaurimento in serata. Lieve instabilità anche in Sardegna con qualche pioggia sulle zone meridionali". Altrove nuvolosità irregolare e ridimensionamento delle temperature.

