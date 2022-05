Pena di morte, una strage: nel 2021 almeno 579 esecuzioni (Cina esclusa): + 20% rispetto al 2020

24 maggio 2022 a

Una strage in nome della pena di morte. Nel 2021, in base ai dati disponibili, almeno 579 persone sono state messe a morte in 18 Stati del mondo, dato che non include le migliaia di esecuzioni che si ritiene abbiano avuto luogo in Cina dove le informazioni sulla pena di morte sono coperte dal segreto di stato. Si tratta di un aumento del 20 per cento rispetto al 2020. È quanto emerge dal Rapporto sulla pena di morte nel 2021 redatto da Amnesty International, che parla di "un preoccupante aumento delle esecuzioni e delle condanne a morte in alcuni degli Stati già più prolifici, i cui tribunali hanno ripreso a funzionare a pieno regime con la fine delle restrizioni dovute alla pandemia". L’Iran da solo ha fatto registrare almeno 314 esecuzioni rispetto alle almeno 246 dell’anno precedente, il più alto numero dal 2017. La principale ragione, sottolinea Amnesty, è l’aumento del numero di esecuzioni per reati di droga, "una evidente violazione del diritto internazionale che proibisce l’uso della pena di morte per reati diversi dall’omicidio intenzionale".

A sua volta l’Arabia Saudita ha più che raddoppiato il dato del 2020 e la tendenza è destinata a proseguire nel 2022, considerato che in un solo giorno di marzo sono state messe a morte 81 persone. “Dopo il calo del 2020, Iran e Arabia Saudita hanno ripreso a usare massicciamente la pena di morte, persino violando vergognosamente i divieti del diritto internazionale. La voglia di far lavorare il boia non è venuta meno nei primi mesi del 2022”, ha dichiarato Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty International. Nonostante questi passi indietro, il totale delle esecuzioni registrate da Amnesty International nel 2021 è il secondo più basso, dopo quello del 2020, almeno a partire dal 2010.

Come negli anni scorsi, il numero di esecuzioni e sentenze capitali non tiene conto delle migliaia di persone che Amnesty International ritiene siano state condannate e messe a morte in Cina, così come dell’elevato numero di esecuzioni che crede abbiano avuto luogo in Corea del Nord e Vietnam. La segretezza imposta dalle autorità statali e il limitato accesso alle informazioni ha reso impossibile verificare accuratamente i dati, spiega. Il numero delle esecuzioni registrate in alcuni altri stati deve essere considerato come dato minimo. “Cina, Corea del Nord e Vietnam hanno proseguito a tenere segreto l’uso della pena di morte ma, come sempre, quel poco che abbiamo visto ha suscitato grande allarme”, ha sottolineato Callamard. Vanno registrati aumenti delle esecuzioni anche in Somalia (almeno 21 rispetto ad almeno 11), Sud Sudan (almeno nove rispetto ad almeno due), Yemen (almeno 14 rispetto ad almeno cinque), Bielorussia (almeno una), Giappone (tre) ed Emirati Arabi Uniti (almeno una). In questi tre ultimi stati non c’erano state esecuzioni nel 2020.

