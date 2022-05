Roma, attico vicino San Pietro in fiamme: morto un anziano, condomini chiedono aiuto affacciati alle finestre

23 maggio 2022 a

Incendio all’ultimo piano di un palazzo in via Richelmy a Roma, in zona San Pietro, nel pomeriggio di oggi lunedì 23 maggio 2022. Sul posto i vigili del fuoco che stanno intervenendo per spegnere le fiamme. Dalle ore 16.15 circa la Sala Operativa dei Vigili del fuoco ha inviato sul posto otto squadre oltre al Carro Teli, funzionario di guardia e capo turno provinciale. L’incendio ha coinvolto al momento due piani di una palazzina di sei. L’intervento è tutt’ora in corso, al momento alcuni inquilini sono stati soccorsi con l’autoscala e messi in luogo sicuro. 118, Italgas, Acea e Polizia di stato sul posto. Una persona anziana, probabilmente allettata, è morta a seguito dell'incendio: nell'appartamento da cui sono divampate le fiamme c'erano quattro persone tra cui due bambini. Altri condominini gridavano chiedendo aiuto affacciati ai balconi mentre il fuoco invadeva parte dell'edificio. In corso un'indagine geostatica sul condominio.

(in aggiornamento)

