Bambina di 4 anni cade dal balcone e muore, tragedia a Modena

Tragedia a Modena oggi, lunedì 23 maggio. Una bambina di quattro anni è morta dopo essere caduta dal balcone di casa, in via Giardini. Al momento, sul luogo dell’incidente, è la polizia che sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. Ad accorgersi della bambina sarebbe stato un passante, ma gli accertamenti in corso dovrebbero stabilire ogni dettaglio.

In aggiornamento

