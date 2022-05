Tre italiani rapiti in Mali, sono missionari dei testimoni di Geova

20 maggio 2022 a

a

a

Una coppia di italiani, il loro figlio e un uomo togolese sarebbero stati sequestrati nel villaggio di Sincina, nella regione di Sikasso, in Mali. È quanto riferiscono all’agenzia di stampa Efe, citata da media spagnoli, fonti religiose, secondo cui i rapiti apparterrebbero ai testimoni di Geova. Il sequestro è avvenuto in una regione, situata a est di Bamako, ad alta concentrazioni di jihadisti.

Due auto cariche di mezzo quintale di droga: arrestato trafficante catanese

"Non abbiamo traccia di nostri fedeli in missione in quei luoghi. Forse potrebbe trattarsi di volontari". È quanto si apprende dalla Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, sentita da LaPresse in merito ai tre italiani rapiti in Mali. Secondo Africa Express, il gruppo apparterrebbe a una comunità di testimoni di Geova. "Anche noi lo abbiamo appreso dalle fonti di informazione. Speriamo di avere notizie positive dai canali ufficiali", aggiungono dalla Congregazione italiana.

"Esorcisti stressati". I retroscena della crisi: non hanno tempo per ricevere tutti. Indagine choc

In aggiornamento

Mbappé e il Psg, la storia d'amore continua. Real Madrid defilato, definito il rinnovo del contratto. Le cifre faraoniche

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.