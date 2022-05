Chiesa, "esorcisti stressati". I retroscena della crisi: non hanno tempo per ricevere tutti

20 maggio 2022 a

Anche gli esorcisti sono in crisi, Lo rivela una indagine sull’esorcismo nella Chiesa Cattolica diffusa dall’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum dove si è svolto l’incontro annuale di esorcisti arrivati da tutto il mondo. Dalle interviste svolte in Italia emerge, secondo quanto riferisce Adkronos, come gli esorcisti chiamati a lottare contro il demonio con le preghiere di liberazione siano sempre più stressati, isolati, subissati da richieste di indemoniati o presunti tali, divisi tra esorcismi e il disbrigo del lavoro in parrocchia. Sono insomma oberati dal super lavoro. Nell'indagine "si lamenta una certa mancanza di supporto o comunicazione da parte delle diocesi e/o degli altri sacerdoti. L’isolamento dell’esorcista condiziona le modalità di supporto alle persone afflitte".

Viene aggiunto che "l’intervento di figure specialistiche nella relazione di cura è a discrezione dell’esorcista, manca la presenza di staff diocesani di supporto stabili. La natura della collaborazione cambia da esorcista a esorcista". La pandemia poi ha esasperato ancora di più lo stato delle cose per i nostri esorcisti perché, denuncia l’indagine, "l’impossibilità di stabilire una relazione di cura stabile ha provocato la comparsa di nuove forme di applicazione del rituale".

Nelle interviste, ogni esorcista ha lamentato delle forti difficoltà nello svolgimento del proprio ministero: sorprendentemente le maggiori criticità percepite non provengono dal ministero in sé, ma dalle condizioni materiali del suo svolgimento e dai rapporti che si creano con il territorio. L’inchiesta mette a fuoco le difficoltà logistiche e temporali: "L’esorcista riceve una mole ingente di persone, non ha il tempo di accoglierle o di ascoltarle tutte. La gestione del ministero spesso è centellinata per altri incarichi che riveste il sacerdote, come ad esempio gli impegni quotidiani della parrocchia". Non secondarie poi le difficoltà relazionali: "I sacerdoti in generale si sentono poco aiutati, sia dalla diocesi sia da altri sacerdoti non esorcisti", è la denuncia che arriva dall'indagine.

